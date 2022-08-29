Son dakika haber! 2 adet el bombası ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 26 şişe halinde 26 litre alkol, 771 paket sigara, 36 bin adet dolu makaron, 210 bin adet boş makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

(İHA)