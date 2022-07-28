Son dakika gündem: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı Bir son dakika haberine göre KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluşması GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluşması GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Yaşanan olayların ardından KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluştu. Güncel AA / Augustin Wamenya Birleşmiş Milletler Kongo Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.