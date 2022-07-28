Son dakika gündem: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı
Bir son dakika haberine göre KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluşması GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.
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KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluşması GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Yaşanan olayların ardından KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) binasında hasar oluştu.
AA / Augustin Wamenya - Güncel