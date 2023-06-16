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Son Dakika: Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek

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Son dakika: Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödenecek. İşte SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı ödemelerinin yapılacağı ayrıntılı tarihler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

  • Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,
  • Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da
  • Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,
  • Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,
  • Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.

BAĞKUR 22 HAZİRAN, EMEKLİ SANDIĞI 23 HAZİRAN'DA

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.

Son Dakika: Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (6)

Güray Dilli :

Amman ne güzel. Zaten bu tarihlerde ödeniyordu. On beş milyon lira Bayram İkramiyesini beğenmeyen emeklilere gelsin. İki bin lira Bayram İkramiyesini bozdurup bozdurup harcasınlar. Yükselen enflasyonla ,değeri düşen paramızla birlikte...

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sade vatandaş:

seçilseydi kılıçtaroğlu her emekliye ramazan bayramı farkıyla beraber toplam on beş bin lira verecekti ama seçilemeyince emeklilerin bu parayı alma ihtimali kalmadı şimdi iki bin lirayı bozdurup bozdurup harcayın parası olana on beş bin lira bir şey ifade etmez ama olmayan için eder

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ismail bey :

İngilizin kayığına binene kadar. Namusumuzla kazanır, yeriz...

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