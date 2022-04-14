Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı. - Haberler

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Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

AA - Murat Karadağ - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Son dakika haber | BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

AA / Murat Karadağ - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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