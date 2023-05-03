Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı.

"YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI 11 LİRA 30 KURUŞA ÇIKARIYORUZ"

Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Rabbime hamd olsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Bunun için sandıklar patlıyor mu. 14 Mayıs'ta da İnşallah bu muhteşem müjdeyi Rize'den alacağız. Heyecanınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Rabbime sizlerle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum.

"NİCE YATIRIMI ÜLKEMİZE BERABER KAZANDIRDIK"

Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Ülkemizi nice fırtınalardan güvenli kıyılara beraber çıkardık. Havalimanlarından köprülere nice yatırımı ülkemize beraber kazandırdık. Rize Artvin Havalimanı da şehre ayrı bir güzellik katıyor.

"YEPYENİ BİR DESTAN YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal sen ne yaptın. Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Şimdi yep yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, Pensilvanya'dakilerin kabusu olsun, Kandil'dekilerin dizlerinin bağı çözülsün. O zaman 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır.

"HEP ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK"

Siz bize güvendiniz biz de sizin için aşkla çalıştık. Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık, yalana başvurmadık. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Biz göreve geldiğimizde bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki yeniden ortaya çıktılar.

"ÖNCE 5 KİŞİYDİLER SONRA 9'A ÇIKTILAR"

Bakıyorsun herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 9'a çıktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15 - 20 cumhurbaşkanı yardımcısına çıkacaklar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını sorun. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu sorun."