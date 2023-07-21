Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz

Son dakika! Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerle yapılan anlaşmalara dikkat çekti. Erdoğan, "Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz" dedi.