Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz
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Son dakika! Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerle yapılan anlaşmalara dikkat çekti. Erdoğan, "Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Bu ülkelerle imzalanan anlaşmaların altını çizen Erdoğan, ziyaretin ekonomi üzerindeki etkilerinin kısa sürede görüleceğini belirtti.
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