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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak

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Son dakika: Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak" dedi.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili müjdeler paylaştı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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