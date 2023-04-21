Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak
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Son dakika: Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak" dedi.
Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili müjdeler paylaştı.
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Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023