Son dakika: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendi. Bugün alınan ücretlerdeki fark ise iade edilecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam yılbaşına ertelendi

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zam ertelendi.

"BUGÜN ALINAN ÜCRETLERDEKİ FARK İADE EDİLECEK"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zammın yılbaşına ertelendiğini duyurdu. Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜSÜ

Dün yapılan ve bugün geri çekilen zamla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 liraya çıkartılmıştı.

ÇANAKKALE VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 52,5 zamla 190 TL'den 290 TL'ye çıkarılmıştı.