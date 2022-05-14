Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü - Haberler

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Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Son dakika habere göre Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

İSKİLİP, ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

İbik köyünde tartışmaya başlayan H.E. ile arkadaşı İ.S. arasında kavga çıktı. H.E, tabancasıyla İ.S'ye ateş etti.

Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İ.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İ.S'nin cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Jandarma, İskilip, Çorum, Güncel, Haberler

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