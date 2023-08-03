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Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yüzde 47,83'lük yıllık enflasyonun piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu sabah temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artan aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleştiğini ve 2024'ün ortasından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

Konu hakkında bir paylaşım yapan Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

DÜŞÜŞ İÇİN 2024'ÜN ORTASINI İŞARET ETTİ

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

TEMEL AMAÇ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

Son Dakika: Bakan Şimşek'ten yıllık enflasyonun yüzde 47,8'e çıkmasına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (20)

Milletin Adami:

aha 2019 aha 2020 aha 2021 aha 2022 aha 2023 aha 2024, aha uctuk aha kactik, aha kalfa aha usta, aha profesyonel dernek... sonuc ortada..

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İLASLAN FİSH Olta Balıkçısı:

Hep aynı terane hep aynı cümleler hiç kısa bi süre yok devamlı bir sonraki sene dedikçe bunlar dahda çok artıyor.

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sade vatandaş:

birileri bir zamanlar makam araçları için harcanan para için çerez parası falan diyordu çok doğru zaten bu milletin kazanımları çerez parasına gitti zaten başka türlüde yapmazlardı hz ömer vakti zamanında yalnış yapmış oda son model makam aracı özel şöförü kullanmalıymış malum halifelikte itibardan tasarruf olmaz

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