Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca insanın merakla beklediği 2023 asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 55 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi.

Aralık ayı boyunca 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan herhangi bir uzlaşı çıkmadı. Taraflar ücret konusunda anlaşamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti son bir değerlendirme yaptıktan sonra bugün açıklayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek milyonlarca insanın beklediği 2023 asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak duyurdu.

"AÇIKLAYACAĞIMIZ RAKAM ÜLKEMİZİN GÖRÜNÜMÜYLE UYUMLUDUR"

TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik. Taraflar ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. Çalışan tarafının da aramızda olmasını dilerdik. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik görünümüyle de uyumludur. Taraflar arasında makul bir rakam üzerinde anlaşma sağlanması için samimi bir gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE DE HÜKÜMETÇE SONUÇLANDIRILAN ASGARİ ÜCRET VARDIR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir.

"SIRTIMIZDA BU DEVLETİN KÜFESİ VAR"

Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk işgücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Kadınların işgücüne katılımı rekor kırdı. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi ilgiyle takip edilmektedir. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 artmıştır. Tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kısmına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyondaki artış asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltti. Sırtımızda bu devletin küfesi var. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 kümülatif yüzde 95 artış sağladık."

"ARA DÜZENLEME YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların takip ettiği konuşmasında, "Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 55 artış olacak. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum