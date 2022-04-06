Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti - Haberler

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Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

2018 YILINDA DA EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, kaza yapan araçla birlikte 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. M.S.'nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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