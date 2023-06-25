Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu

Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu. Böylelikle milli takımımız, Challenger Kupası'na katılmaya da hak kazandı.