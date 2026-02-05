Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında anlaşmayı onayladı

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşma başta olmak üzere, deniz ticaretine ilişkin bir dizi önemli anlaşma ve sözleşmeyi onayladı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği olağan toplantısında, ülkede devam eden kuraklık durumu ile bunun su ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Hükümetin, mevcut durumun etkilerini azaltmaya yönelik acil tedbirler planladığı belirtildi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin başkanlık ettiği toplantıda, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik hazırlık, önleme ve müdahale süreçlerini tek çatı altında düzenleyen Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Fonu'na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

Düzenlemenin, toplum ile devlet arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, ilgili kurumların kurumsal kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli anlaşma ve politikaları da onayladı.

Onaylanan düzenlemeler arasında, Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma, 2006 tarihli Deniz İşleri Sözleşmesi, 2007 tarihli Nairobi Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 1969 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası Sözleşme yer aldı.

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmaların onaylanmasına ilişkin, "Kabineyi, Somali'nin denizcilik yönetimini güçlendiren ve uluslararası konumunu önemli ölçüde ileriye taşıyan stratejik denizcilik anlaşmalarını onaylamasından dolayı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Nur, Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirilen işbirliği ve temel uluslararası sözleşmelere katılımın önemine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ile artırılan işbirliği ve kilit uluslararası sözleşmelere taraf olmamız sayesinde limanlarımızı modernize ediyor, güvenli ve verimli deniz ticaretini teşvik ediyor, deniz çevremizi koruyor ve denizcilerimizin hakları ile refahını güvence altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu adımların Somali'nin küresel denizcilik sistemiyle entegrasyonunu güçlendirdiğini vurgulayan Nur, "Bu adımlar, Somali'yi küresel denizcilik standartlarıyla uyumlu hale getirme ve ulusal kalkınmayı destekleyen dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir denizcilik sektörü inşa etme konusundaki güçlü kararlılığımızı yansıtmaktadır." ifadelerine yer verdi.