Somali'den uluslararası camiaya yatırım çağrısı

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Mohamed Dubo, ülkenin zengin kaynaklarına dikkati çekerek, " Somali'ye daha fazla yatırımcının gelmesini umuyoruz." dedi.

Dubo, ülkedeki yatırım politikası ve fırsatlarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ofis olarak doğrudan yabancı yatırımları teşvik ve aynı zamanda yurt içi yatırımları organize etmekle görevli oldukları bilgisini paylaşan Dubo, "Yatırım teşviki ve çekimi ile başlıyoruz, ardından Somali'ye gelip yatırım yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyoruz ve daha sonra Somali'deki mevcut yatırımcıları destekliyoruz." dedi.

Dubo, ayrıca yasa ve yatırım politikalarını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, İstanbul'da uydu ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcılara seslenen Dubo, "Gelin ve Somali kültürünü ve ekonomisini deneyimleyin. Dışarıdaki Somali hakkındaki bilgilerin çoğu doğru olmayabilir. Gelin ve keşfedin." çağrısında bulundu.

Somali'nin kaynakları bol bir ülke olduğunu dile getiren Dubo, halkın yabancıları kabul ettiğini ve çok hoş karşıladığını vurguladı.

Türk yatırımcılara davet

Direktör Dubo, "Somali, zengin bir kültürel topluma sahiptir. Bu deneyimi keşfetmek için ülkeye daha fazla Türk yatırımcının gelmesini umuyoruz." diye konuştu.

Somali'de yatırımların yapıldığı ana sektörün tarım, balıkçılık ve hayvancılıktan oluşan üretken sektör olduğunu ifade eden Dubo, ayrıca enerji ve finans sektörünün de yabancı yatırımlar için en iyi alanlar arasında olduğunu dile getirdi.

Dubo, Türk yatırımcılar başta olmak üzere Somali'de çalışmak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçtiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gelen talepleri inceleyen bir yatırım kolaylaştırma bölümümüz var. Taleplerin çoğu Türkiye'den geliyor. Bu ofiste Türk yatırımcılarla iletişim kuran, Türkçe konuşan Somalili çalışanlarımız var. Temel olarak aradıkları şey sıfırdan yatırımlardır. Somali'ye gelerek yatırım yapmak istiyorlar. Diğer uyruklular ise sahaya gelmeleri gerekmeksizin Somali'de yatırım yapmak anlamına gelen mevcut tesisleri (brownfield) satın alma yatırımları yapmak istiyorlar."

Somali'de hem şirketler hem de bireyler olmak üzere çok sayıda Türk yatırımcının bulunduğuna dikkati çeken Dubo, bu yatırımcıların çoğunlukla sözleşmeli hizmet sektörüne yatırım yaptıklarını belirtti.

Dubo, "Örneğin Mogadişu Limanı, bir Türk firması tarafından yönetilmektedir. Mogadişu Havalimanı, bir Türk şirketi tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, Türk vatandaşlarına ait ve onlar tarafından işletilen çeşitli inşaat, işleme ve imalat şirketleri bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

"Yabancı yatırımcılar, şirketlerin yüzde 100 sahipliğini alabiliyor"

Dubo, Somali'nin yeni şirketler yasasının iyi yanının, yabancı uyruklulara şirketlerin yüzde 100 sahiplik hakkını vermesi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunan Dubo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk ziyaret insani yardımla ve ikinci ziyaret kalkınmayla ilgiliydi. Ben genellikle bu şekilde ifade ederim. İlki 2011 kıtlığında Somalililere yardım etmekti ancak sonraki ziyaretler, Türk Hava Yollarının Somali hava sahasına girişinin duyurulması ve ardından ülkeye gelip varlık kuran yatırımcıları içeriyordu. 2016'daki ikinci ziyaret ise daha çok kalkınmaya yönelik bir geziydi. Yanında, Türkiye'deki çeşitli sektörleri temsil eden hatırı sayılır sayıda yabancı yatırımcı vardı ve bunlar Somali'ye gelip yatırım yapmak istiyorlardı. Varlıklarını kurdular. Çoğu inşaat alanında, diğerleri ise hizmet sektöründedir."

Dubo, Ziraat Katılım Bankasının Somali'de açtığı şubeye işaret ederek, ülkedeki finansal hizmetleri iyileştirerek ortamı değiştirdiğini gördüklerini dile getirdi.

Somali'deki yasal ve düzenleyici alanı iyileştirmek için çok çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dubo, "Kurumsal düzenlemelerimizin çoğunu iyileştirmemiz gerekiyor. İş yapma kolaylığımızı ve yabancı yatırımcılara yönelik ulusal algımızı iyileştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dubo, yabancı yatırımcılara vergi desteği, vize kolaylığı ve çalışma izni kolaylığı gibi birçok teşvik sağladıklarını sözlerine ekledi.