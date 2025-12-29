Haberler

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Yarın Türkiye'ye Gelecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Duran, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

