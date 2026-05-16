Haberler

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Aktaş'ı kabul etti

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Aktaş'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ile bir araya gelerek stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye güvenlik ve kalkınma desteği için teşekkür etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ı kabul etti.

Somali Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mahmud ile Büyükelçi Aktaş, başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye hükümeti ve halkına, Somali'nin devlet kurumlarının inşası, güvenlik ve kalkınma alanlarında sağladığı sürekli destek dolayısıyla teşekkür etti.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 2011 sonrası dönemde ivme kazanmıştı.

Son yıllarda taraflar, enerji, denizcilik, balıkçılık, Somali'de hidrokarbon aramaları ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeye yönelik adımlar atıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem

Okul saldırıları sonrası başlatıldı! MEB sistemi genişletiyor
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim

Kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim