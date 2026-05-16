Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Aktaş'ı kabul etti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ı kabul etti.

Somali Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mahmud ile Büyükelçi Aktaş, başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye hükümeti ve halkına, Somali'nin devlet kurumlarının inşası, güvenlik ve kalkınma alanlarında sağladığı sürekli destek dolayısıyla teşekkür etti.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 2011 sonrası dönemde ivme kazanmıştı.

Son yıllarda taraflar, enerji, denizcilik, balıkçılık, Somali'de hidrokarbon aramaları ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeye yönelik adımlar atıyor.