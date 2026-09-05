Haberler

Somali, AfCFTA'yı Onaylayan 50. Ülke Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı onaylayarak 50. ülke oldu. Bu adım, Somalili işletmelere daha geniş Afrika pazarına erişim, artan ticaret ve yabancı yatırım imkanı sağlayacak.

Somali, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'nın onay belgesini Afrika Birliğine resmen sunarak anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke oldu.

Somali Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan onay belgesini Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen törende teslim etti.

Belgenin teslim edilmesiyle, anlaşmanın Somali Federal Parlamentosunca kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından imzalanmasının ardından yürütülen resmi onay süreci tamamlandı.

Hassan, "Somali bugün AfCFTA'nın 50'nci resmi üyesi oldu. Bundan sonraki görevimiz, gümrük ve vergi süreçlerini uyumlu hale getirmek, Somalili işletmelerin gümrüksüz ticaret düzenlemelerinden yararlanmalarını desteklemek ve anlaşmanın hükümlerinin etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Onayın Somali'ye daha geniş pazarlara erişim, güçlü ticaret ve daha fazla istihdam imkanı sunacağını belirten Hassan, anlaşmanın ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Somali'nin AfCFTA'ya katılımının ülkedeki işletmelerin Afrika pazarlarına erişimini genişletmesi, yabancı yatırımları çekmesi, ihracatı artırması ve ülkenin bölgesel değer zincirlerine katılımını güçlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada, anlaşmanın uygulanmasına Ticaret ve Sanayi Bakanlığının öncülük edeceği, ulusal mevzuat ve ticari uygulamaların AfCFTA kapsamındaki yükümlülüklerle uyumlu hale getirileceği belirtildi.

Bakanlığın bu süreci hızlandırmak amacıyla AfCFTA Ulusal Koordinasyon Ofisini kurduğu aktarılan açıklamada, ofisin federal kurumlar, eyalet yönetimleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacağı bildirildi.

Somali hükümeti, anlaşmanın onay sürecine destek veren Federal Parlamento, Cumhurbaşkanlığı, Afrika Birliği Komisyonu, AfCFTA Sekretaryası ile ulusal ve uluslararası paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan hemen paylaşım yaptı
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

Tam 14 yıl beklediler! Transfer tahtası açıldı, 27 imza birden geldi

6'ncı kattan düşen Tülay'dan acı haber! Henüz 30 yaşındaydı

6'ncı kattan düşen kadından acı haber! Henüz 30 yaşındaydı
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın göbeğinde Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti