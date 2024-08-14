Soma'da Termik Santral İşçileri İş Yavaşlatma Eylemi Başlattı
Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyeleri, taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek iş yavaşlatma eylemi başlattı. Sendika başkanı, eylemin talepleri çözülene kadar devam edeceğini belirtti.
Manisa'nın Soma ilçesinde bir termik santralde taleplerinin karşılanmadığını öne süren Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyeleri, iş yavaşlatma eylemi başlattı.
Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin çözümüne kadar başlattıkları eylemin devam edeceğini belirtti.
Üyelerin enflasyon karşısında ezilmemesini istediklerini kaydeden Girginler, "Yan haklarımızın tam ödenmemesinin yanı sıra holding bünyesinde sendikasız herkese iyileştirme yapıldı, fakat bizim talebimiz olduğu halde sendikalı çalışanlara iyileştirme yapılmadı." dedi.