Solomon Adaları Başbakanı, Çin ile Diplomatik İlişkilerinin Karalanmasına Karşı Çıktı

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare Cuma günü, ülkesinin Çin ile diplomatik ilişkilerinin karalanmasına karşı çıktı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Sogavare, BM Genel Kurulu Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, egemen uluslar arasında diplomatik ilişkiler kurma hakkının Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri tarafından paylaşılan evrensel bir ilke olduğunu söyledi.

Solomon Adaları'nın üç yılı aşkın bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini resmileştirmesinden bu yana haksız yere hedef alındığını söyleyen Sogavare, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden haksız ve yersiz eleştirilere, dezenformasyona ve tehdit yağmuruna tutulduk" dedi.

Sogavare, ülkesinin, Çin ile resmi ilişkiler kurduğundan bu yana medyada karalandığını söyledi ve Çin ile resmi ilişkiler kurma kararının demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet tarafından alındığının altını çizdi.

"Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurma kararımız, bu saygın (Genel) Kurul'daki çoğu ülke tarafından gözetilen ve Solomon Adaları'nın da saygı duyduğu tek Çin politikasını da ifade eden Birleşmiş Milletler'in 1971 tarihli, 2758 sayılı kararı ile tutarlıdır" ifadelerini kullanan Sogavare, "Herkesin egemenliğimize ve demokrasimize saygı duyması çağrısını yineliyorum" dedi.

Solomon Adaları'nın, "herkesin dostu ve kimsenin düşmanı olmayan" bir dış politika benimsediğini belirten Başbakan, "Bu politikayı uygularken, bizi veya başka bir egemen ülkeyi hedef alan ya da bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden herhangi bir dış güç ile veya güvenlik dizaynı çerçevesinde hareket etmeyeceğiz. Solomon Adaları taraf seçmeye zorlanamaz" mesajı verdi.

Başbakan, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın, ülkesinin mevcut durumu için de geçerli olduğunu söylediği sözlerinden alıntı yaptı: "Bazı siyasi analistlerin yaptığı hatalardan biri, onların düşmanlarının bizim de düşmanımız olması gerektiğini düşünmeleridir... Herhangi bir ülkeye yönelik tutumumuz, o ülkenin mücadelemize karşı tutumuna göre belirlenir."

Sogavare, Solomon Adaları'nın düşmanları değil, sadece dostları olduğunu belirtti. "Mücadelemiz ülkemizi kalkındırmak için. Dostluk elimizi uzatıyoruz, herkesle gerçek ve dürüst işbirliği ve ortaklık hedefindeyiz" diye konuştu.

Ulusal egemenliğe, toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve başka bir ülkenin iç işlerine karışmama, evrensel ve üstün ilkelerdir vurgusu yapan Sogavare, egemen bir ulus olarak Solomon Adaları'nın bu ilkeleri benimsediğini ve gayretle koruduğunu söyledi.