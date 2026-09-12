Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuğu sembolik fiyatla satıldı

Ege Bölgesi'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı.

Güllübahçe Ovası'nda üretici Mehmet Yıldırım'ın 18 dekarlık arazisinden toplanan sezonun ilk ürünü, bölgede faaliyet gösteren Akgünler Çırçır Fabrikası tarafından sembolik fiyatla satın alındı. Tarladaki ilk hasatta dekardan yaklaşık 300 kilogram kütlü pamuk elde edildi.

Sezonun ilk ürününü kilogramı 100 liradan alan fabrika işletmecisi Cengiz Akgün, ilk mahsulü sembolik bir fiyatla değerlendirdiklerini belirterek, "Biz çiftçimizin ilk gelen mahsulünü, kütlü pamuğu 100 lira olarak, yani mahlıç pamuk fiyatından kütlü olarak değerlendirdik. Kendisine hayırlı olsun, bol ve bereketli günlerde kullanmasını diliyoruz." dedi.

Üretici Mehmet Yıldırım da sezonun ilk pamuğunu hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, ürünü alan Akgün'e teşekkür etti ve yeni sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Yaklaşık 120 bin dekar alanda pamuk üretiminin yapıldığı Söke Ovası'nda hasadın ekim başında yoğunlaşması öngörülüyor.

Artan girdi maliyetlerine dikkati çeken yöredeki üreticiler, pamuk için kilogram başına en az 50 lira fiyat bekliyor.

Kaynak: AA