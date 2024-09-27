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Söke'de 37. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen 37. Ahilik Haftası etkinliğinde, yılın ahisi seçilen esnaflara ödülleri verildi. Kaymakam Ali Akça, ahiliğin ahlaki temellere dayalı üretim ve pazarlama sistemini vurguladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 37. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi seçilen esnaflara ödülleri verildi.

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Mehmet Ali Akar Esnaf Odaları Hizmet Binası'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ali Akça, ahiliğin mal ve hizmetlerin ahlaki temellere dayalı olarak üretilmesi ve pazarlanmasını sağlayan bir sistem olduğunu söyledi.

Akça, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan bu köklü gelenek, günümüze kadar gelmiştir. Ahilik; ahlak, doğruluk, dürüstlük, paylaşmak, cömertlik ve insani değerlerle dolu bir sistemdir. Bu nedenle Ahilik, sadece Türkiye değil, dünya açısından da örnek alınması gereken bir sistemdir." dedi.

Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammed Künkçü de esnaf camiasına emek veren eski başkan ve sanatkarları rahmetle anarak, ahilik mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından esnaf odaları tarafından yılın ahisi seçilen esnaflara çiçek ve plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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