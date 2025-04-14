Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı

Soğuk Hava Meyve Ağaçlarını Olumsuz Etkilerken Hububata Can Suyu Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta etkili olan yağmur ve kar yağışı, meyve ağaçlarında hasara neden oldu fakat hububat üreticileri için büyük bir fayda sağladı. Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yağışların gübrelemenin de güzelleşmesine yol açtığını belirtti.

Soğuk hava ve yağışlar meyveyi olumsuz etkiledi, hububata can suyu oldu

YOZGAT - Yurdu etkisi altına alan yağmur ve kar yağışı Yozgat'ta da etkili oldu. Yağışlar ve soğuk sonrası meyve ağaçları zirai dondan etkilenirken hububat üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Yağan kar yağışı ve yağmur Yozgat çiftçisi için can suyu olurken, meyve ağaçlarında ise hasara neden oldu. Kentte etkili olan soğuk havadan meyve ağaçları ve mercimek etkilendi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yaklaşık bir haftadır devam eden kar ve yağmurun kendileri için can suyu olduğunu söyledi.

Bir haftadır yağan kar ve yağmur ile güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Açıkgöz, "Bu yağmurlar ile birlikte gübre de güzel oldu. Meyvelerde hasar var. Cevizlerimiz fazla açmadı onlarda sorun yok ama kayısı, elmada sıkıntı var. Ayrıca erken ekilen mercimeklerde sıkıntı var. Güneş çıkacak, karlar eriyecek, ondan sonra da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespitleri yapılır bu doğrultuda da bunu atlatmış oluruz. Bu yağmur ve kar bize can suyu oldu. Akar surlar yoktu göletler sıkıntılıydı birazcık olsun faydası oldu" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.