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Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla iki ülkenin iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar, diplomatlar ve sanatçılar, Sofya'da düzenlenen "İşin Sanatı Forumu"nda bir araya geldi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) işbirliğinde Sofya'da gerçekleştirilen forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yeni yatırım olanakları ve stratejik işbirlikleri ele alındı.

Etkinliğe, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı Aleksandar Pulev, Bulgaristan Kültür Bakanı Evtim Miloshev, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu ve BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce katıldı.

Uyanık, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2025'te 9 milyar avroya ulaştığını ve iki ülkenin belirlediği 10 milyar avroluk hedefe yaklaştığını söyledi.

Bulgaristan'daki Türk yatırımlarının yaklaşık 3 milyar avroya ulaştığını aktaran Uyanık, bu yatırımların üretim, istihdam ve sanayinin gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Uyanık, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni aşamasında ticaret ve yatırımların artırılmasının yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin, teknolojilerin ve fikirlerin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, sanat, tasarım ve sanayi arasındaki ilişkinin yeni iş fırsatları oluşturabileceğini kaydetti.

Forum kapsamında teknoloji transferi ile yatırım ve kamu-özel sektör işbirliği konularında yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

Etkinliğin sanat programı kapsamında Türkiye ve Bulgaristan'dan sanatçıların eserlerinin yer aldığı çağdaş sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.

İki ülkeden sanatçıların eserlerini bir araya getiren program, ödül töreni ve sanat eserlerinin açık artırmayla satışa sunulmasıyla devam etti.

Kaynak: AA