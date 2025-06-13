Sofya'da Metro Genişletme Projesinde Önemli İlerleme

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel inşaatını gerçekleştiren Doğuş İnşaat, toplam güzergahın 800 metrelik bölümünü tamamladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Doğuş İnşaatın Sofya'daki yeni çalışmalarının temel atma törenine de katıldığını anımsatan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizin firmalarının inşaat alanındaki uzmanlık başarısını ortaya koyan çok güzel bir çalışma olduğunu gördük. Yaklaşık 6 kilometrelik bir proje bu. 800 metrelik bir bölümü şimdiden tamamlanmış durumda. Temmuz ayında da inşallah ilk istasyonu çıkacaklar. Oradaki törende de yer alacağız. Gelecek sene projenin bitmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki Türk yatırımlarına da değinen Uyanık, "Firmalarımız Bulgaristan'da birçok başarılı yatırım ve projeye imza atıyor. Yatırımlarımız artıyor. Şimdiden özel sektörümüzün 3 milyar avro civarında yatırımı var. Bu artarak sürüyor. Aynı şekilde ticaretimizde de güzel bir ilerleme var." dedi.

Geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 15 artış kaydederek 7,7 milyar avroya ulaştığını aktaran Uyanık, "Bu senenin ilk 3 ayında geçen seneye oranla yüzde 29'luk bir artış gördük. Bundan da çok mutluluk duyduk. 10 milyar avro hedefine doğru hızla ilerliyoruz." diye konuştu.

Doğuş İnşaat, daha önce Bulgaristan'da bir otoyol ve 2 ayrı metro yapım projesini başarıyla tamamlamıştı.

Doğuş İnşaatın Bulgaristan'daki 4'üncü projesi kapsamında toplam 5 istasyonun bulunacağı tünel güzergahındaki ilk istasyonun temmuzda açılması bekleniyor.