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Slovenya Başbakanı Jansa, AB bütçesinde yıl sonuna kadar uzlaşı ihtimalini az buluyor

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Slovenya Başbakanı Jansa, AB'nin 2028-2034 bütçesinde yıl sonuna kadar uzlaşı ihtimalinin az olduğunu, 'Yüzde 35'ten fazla değil.' diyerek duyurdu. Jansa, zirve öncesi Ukrayna'daki durumun Rus işgalinin ilk haftalarından bu yana en kritik seviyede olduğunu belirtti.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 dönemi bütçesi konusunda yıl sonuna kadar uzlaşı ihtimalinin az olduğunu söyleyerek, "Uzlaşıya varılma ihtimali yüzde 35'ten fazla değil." dedi.

Jansa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirvedeki ana gündem maddelerinden birinin enerji fiyatları olacağını aktaran Jansa, Slovenya'nın fiyatlarda en azından istikrar sağlanması için hem Avrupa hem de ulusal düzeydeki tüm manevra alanının kullanılması gerektiğini savunduğunu, böylece kış boyunca insanların yaşam kalitesinin önemli ölçüde etkilenmeyeceğini ifade etti.

Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerine de işaret eden Jansa, "Bu kez bir uzlaşıya varılacağına dair hiçbir umut yok. Ülkelerin tutumları birbirinden çok farklı." diye konuştu.

Son gelişmeler nedeniyle zirvede Ukrayna'nın da güncel bir konu olacağını belirten Jansa, "Oradaki durum muhtemelen Rus işgalinin ilk haftalarından bu yana en kritik seviyede ve Avrupa, Ukrayna'ya destek konusunda büyük ölçüde yalnız kaldı. Ciddi bir tartışma bekliyorum." dedi.

Jansa, AB 2028-2034 dönemi bütçesi konusunda yıl sonuna kadar uzlaşı ihtimalinin az olduğunu ifade ederek, "Uzlaşıya varılma ihtimali yüzde 35'ten fazla değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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