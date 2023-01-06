Şizofreni raporu bulunan hasta, doktora yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı (2) Güncel Haberler SERBEST KALDIElazığ'da, randevusuna geç gelerek tartıştığı Dr. İslam Bartu Görgülü'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yüzde 80 şizofreni raporu bulunan M.T. (41), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. SERBEST KALDI Elazığ'da, randevusuna geç gelerek tartıştığı Dr. İslam Bartu Görgülü'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yüzde 80 şizofreni raporu bulunan M.T. (41), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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