Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler 6 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi 7. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisinin kongresine katılacak, partinin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek, kongre resepsiyonuna iştirak edecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Muğla/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılacak.

(Yozgat/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SDN Tech Expo'ya iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ve Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında "Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu"na iştirak edecek, ardından foruma katılan bakanlarla ikili görüşmeler yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Geleneksel Türk Okçuluk Çalıştayı'na katılacak, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını yapacak, Bursa Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Bursaspor Kulübünü ziyaret edecek.

(Bursa/11.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'daki ikinci haftasında üçüncü maçını Bulgaristan ile yapacak.

(Burgaz/19.00) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on birinci ayağı Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Spielberg/17.00) (Fotoğraflı)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek, Palmeiras-Botafogo ve Benfica-Chelsea maçları oynanacak.

(Philadelphia/19.00/Charlotte/23.00) (Fotoğraflı)

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