Haberler

Anka Haber Ajansı 14 Haziran Pazar Gündemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti ve İYİ Parti genel başkanları basınla buluşuyor, özel sektör öğretmenleri TBMM önünde eylem yapacak. Ayrıca Diovası'ndaki yangın faciasında adalet arayan aileler nöbet tutarken, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları da devam ediyor.

10.00- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

11.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00 - Türkiye'nin farklı illerinden gelen özel sektör öğretmenleri, TBMM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

16.00 - Diovası'nda 8 Kasım 2025'te Ravive Kozmetik'te çıkan yangında 3'ü çocuk 7 işçi için adalet arayan aileler nöbet tutacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KOCAELİ)

01.00 - 04.00 - 20.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek. (NEW YORK/BOSTON/HOUSTON/DALLAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı