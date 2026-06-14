Anka Haber Ajansı 14 Haziran Pazar Gündemi
Anahtar Parti ve İYİ Parti genel başkanları basınla buluşuyor, özel sektör öğretmenleri TBMM önünde eylem yapacak. Ayrıca Diovası'ndaki yangın faciasında adalet arayan aileler nöbet tutarken, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları da devam ediyor.
10.00- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
11.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
11.00 - Türkiye'nin farklı illerinden gelen özel sektör öğretmenleri, TBMM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
16.00 - Diovası'nda 8 Kasım 2025'te Ravive Kozmetik'te çıkan yangında 3'ü çocuk 7 işçi için adalet arayan aileler nöbet tutacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KOCAELİ)
01.00 - 04.00 - 20.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek. (NEW YORK/BOSTON/HOUSTON/DALLAS)