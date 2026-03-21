Haberler

GÜNDEM / 21 Mart 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'deki siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenliyor. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin genel merkezlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partilerde bayramlaşma programları düzenlenecek.

Ak Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak.

(Ankara/09.50-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İyi Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.00-15.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 21 Mart Nevruz Anma Günü programına katılacak.

(Gaziantep/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.

(Trabzon/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Serikspor-Sakaryaspor, Boluspor-Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor, Manisa FK-Özbelsan Sivasspor ve Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Bolu/13.30/Ankara/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş BOA-ÇİMSA ÇBK Mersin müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
