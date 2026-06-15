Haberler

Şanlıurfa'da Babalar Günü Satranç Turnuvası sona erdi

Şanlıurfa'da Babalar Günü Satranç Turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Siverek'te Babalar Günü nedeniyle düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Turnuva üç kategoride yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Siverek Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen ve iki gün süren turnuva, Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Turnuvada sporcular, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori olmak üzere üç farklı kategoride mücadele etti.

Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Alhas, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Zerrin Yazar, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

Turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Siverek Belediyesi yetkililerine plaket takdim edildi.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alhas, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açık kategoride birinci olan Abdullah Özbilici ise turnuvanın güzel ve çekişmeli geçtiğini belirterek, organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.

14 yaş altı kategorisinde ikinci olan Melik Arda Tini de turnuvaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Endonezya'da kaza geçirdi! Hava ambulansla Türkiye'ye getirildi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı