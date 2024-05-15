Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Seçilen Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği ek bina Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Şimşek, devlete açılan ilk kapının muhtarlık olduğunu belirtti.

Halka en yakın seçilmiş yönetim birimi olan muhtarın devletin güler yüzü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilk ağızdan dinleyen sizler, ihtiyaçların yerine getirilmesi hususunda kurumlarımızla da iş birliği içerisinde çalışmakta, halkımız arasındaki en somut, en canlı bağları kurmaktasınız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri konusuna muhtarlardan da riayet etmesini isteyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle vurgulamak istediğim konunun da tasarruf tedbirleri olduğunu belirtmeliyim. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek kamuda tasarruf tedbirlerinin ayrıntılarını madde madde kamuoyuna açıkladı. Özellikle bu tedbirlere iltizam göstereceğinize, her vatandaşlarımızın sesi, devletimizin ise uzanan eli olacağınıza yürekten inanıyorum."

Şimşek'in konuşmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker'de söz alarak muhtarlara hitap etti.