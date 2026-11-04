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Sivas Valisi Şimşek, 1. OSB'deki fabrikaları ve anaokulunu ziyaret etti

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Sivas Valisi Şimşek, 1. OSB'deki fabrikaları ve anaokulunu ziyaret etti
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 1. OSB'deki fabrikaları ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı. Şimşek, yerli ve yüksek teknolojili üretimin önemine dikkati çekerken bölgedeki Gündüz Bakımevi ve Anaokulunu da gezdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta sanayi üretiminin gelişmesine, istihdamın artırılmasına ve kentin ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlayan işletmeleri ziyaret eden Vali Şimşek, üretim alanlarını gezerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Şimşek, yerli üretimin desteklenmesi, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve Sivas merkezli markaların ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmasının önemine dikkati çekti.

Sivas'ta üretim yapılan alanların giderek genişlediğini ve sanayi sektörünün farklı alanlara yöneldiğini memnuniyetle gözlemlediklerini belirten Şimşek, "Özellikle katma değeri yüksek, yüksek teknoloji içeren üretimlere yönelinmesi bizleri de memnun ediyor. Savunma sanayi ülkemizde ve dünyada stratejik bir alan." ifadesini kullandı.

Şimşek, sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretlerinin ardından 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Gündüz Bakımevi ve Anaokulunu da ziyaret etti.

Vali Şimşek'e ziyaretlerinde, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin eşlik etti.

Kaynak: AA
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