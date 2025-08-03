Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ile Koyulhisar arasında yapımı devam eden 27 kilometre uzunluğundaki yolda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'le birlikte, Doğanşar ile Koyulhisar ilçelerini birleştirecek yol yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, 27 kilometrelik yol sayesinde ulaşımın ciddi manada kolaylaşacağını ifade etti.

Bu yıl yolun 2,5 kilometresinin bitirileceğini belirten Şimşek, "Ütük Köprüsü tamamlanmış olacak. 2-3 yıl içerisinde de yolun tamamının bitirilmesi hedefleniyor." dedi.

Şimşek, yolun tamamlanmasının ardından Sivas'ın Karadeniz Bölgesi'ne daha da yaklaşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten yöre için çok önemli bir yol. Doğanşar'ın kaderini değiştirecek ve Doğanşar'ı lokasyon olarak daha da güçlendirecek bir yol. Geminbeli Geçidi'ne alternatif teşkil edecek bir yol. İnşallah bu yol bittiği zaman Sivas ile Karadeniz bağlantısı daha da güçlenecek ve tahminlerimize göre yolda 100 kilometrelik bir kısalma olacak. Sivas'tan Karadeniz'e, Karadeniz'den Sivas'a daha kolay ulaşılacak.

Bu yolu yöremize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, desteklerinden dolayı milletvekillerimize, diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu yolun yapımını üstlenen firmamıza da şimdiden kolaylıklar diliyor, kazasız belasız bir yol çalışması temenni ediyorum."