Sivas'ta üç kuşak Babalar Günü'nü birlikte kutladı

SİVAS - Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde hizmet veren bir işletmeyi kuran 79 yaşındaki Ahmet Güneş, çocukları ve torunlarının babalar günü sürpriziyle karşılaştı.

1970'li yıllarda sanayi sitesinde bir işletme kuran Ahmet Güneş, 2000 yılına kadar tek başına sürdürdüğü mesleğini 4 oğluna devretti. Yıllar içinde torunların da aynı mesleği tercih etmesiyle işletme, üç kuşağın birlikte çalıştığı bir aile işletmesine dönüştü. 79 yaşındaki Ahmet Güneş, çocuklarının ve torunlarının kendisine yaptığı babalar günü sürprizi ile duygulu anlar yaşadı. Çocukları ve torunları tarafından hazırlanan pasta, atölyede kesilerek kutlama yapıldı.

"Çocuklarıma ve torunlarıma çok teşekkür ederim"

Yaptıkları pasta sürprizinden dolayı çocuklarına ve torunlarına teşekkür eden Ahmet Güneş, "Abimin teşvikiyle 7 sene sonra Sivas'ta dükkan açtık. O zamanlar Sivas'ta bu iş yapılmıyordu. 2000 yılına kadar ben devam ettim. 2000 yılından sonra dükkanı çocuklarıma devrettim. 4 tane oğlum var ve hepsi Sanat Okulu mezunu. Kendilerine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben çocuklarımdan çok memnunum. 3 tane torunum da var ve onlarda aynı şekilde meslek lisesini bitirip bu işi yapmaya başladılar. Çocuklarıma ve torunlarıma çok teşekkür ederim. Allah işlerini güçlerini rast getirsin" diye konuştu.

"Babamız bize, esnaflık ahilik kültürünü aşıladı"

Babalarının kendilerine hizmet kültürünü aşıladığını söyleyen Halil İbrahim Güneş, " Ahmet Güneş'in ikinci oğluyum. Biz dört kardeşiz, dördümüzde bu işi yapıyoruz. Dört kardeş, meslek lisesi motor bölümü mezunuyuz. Çocuklarımızda aynı şekilde meslek lisesini bitirdiler onlar da 3'ncü kuşak olarak bizimle çalışmaya başladılar. Babamızdan Allah razı olsun. İyi ki bu işletmeyi kurmuş. Bize işletmeyi kurmadan önce esnaflık ahilik kültürünü aşıladı. Bize hizmet kültürünü aşıladığı için bizde o hizmet duygusuyla devam ediyoruz. Gelen müşterilere nasıl davranılması gerektiği, nasıl iş yapılacağı, kaliteli iş nasıl yapılır, babamızdan öğrendik. Biz de çocuklarımıza öğretiyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Babamız bizden bunu beklemiyordu. Babalar günü gibi şeyleri çok önemsemiyor. Ama artık bizde yavaştan evlilik yıldönümü gibi özel günleri daha çok kutlamaya başladık. Bugün de babalar gününü kutladık" şeklinde konuştu.

Dedesinin mutluluğu ile mutlu olduğunu belirten Ahmet Güneş'in torunu Ahmet Şahin Güneş, "Burada 3'ncü kuşağız. İlk olarak dedemiz işletmeyi kurdu. Daha sonra babamlardan devraldı. Babamlardan sonra bize geçecek. Bugün dedemizin babalar gününü kutladık. Aynı zamanda kendi babamın babalar gününü de kutladım. Biz mutlu olduk, dedem de mutlu olduysa ne mutlu bize" dedi.