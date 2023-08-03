Sivas'ta Tarlada Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hasat yapılan tarlada çıkan yangın, 15 dönüm tarla ile çok sayıda saman balyasının zarar görmesine neden oldu. Yangın, Akıncılar Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hasat yapılan ve saman balyaları bulunan tarlada çıkan yangın hasara neden oldu.

Yağlıçayır köyünde Bayram Ünlü'ye ait buğday hasadı yapılan tarlanın yandığını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi.

Akıncılar Belediyesine ait iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 15 dönüm tarla ile burada bulunan çok sayıda saman balyası zarar gördü.