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Sivas'ta otobüste 600 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 600 sentetik hap bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 600 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Akıncılar ilçesi girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramalarda aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 600 sentetik hap ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Akıncılar Sivas Güvenlik Adliye Uyuşturucu Güncel Haberler

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