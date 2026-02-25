Haberler

Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

Sivas'ta 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta, Maarifin Kalbinde Ramazan temalı bir program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda ilkokul öğrencilerine yönelik kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, geleneksel ramazan feneri yapımından Nasrettin Hoca gösterisine kadar birçok etkinlikle ramazan ayının manevi atmosferini deneyimledi.

Sivas'ta "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan erdem-değer-eylem anlayışı doğrultusunda Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Program kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlendi.

Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de ramazan ayının manevi atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Nasrettin Hoca'yı konu alan temsil gösterisi büyük ilgi görürken, ramazan davulcusu eşliğinde seslendirilen maniler ise programa renk kattı.

Öğrenciler, geleneksel ramazan feneri ve kandil yapım atölyelerinde aktif rol alarak, el becerilerini geliştirdi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Erdoğan, gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilerin kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın