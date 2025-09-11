Sivas'ta Kumda Mahsur Kalan Tır 2 Gün Sonra Kurtarıldı
Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak Nehri yatağında kuma saplanan saman yüklü tır, 2 gün süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Tır şoförü Lisani Karasu, nehirden geçerken aracının mahsur kaldığını belirtti.
Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak Nehri yatağında kuma saplanan saman yüklü tır 2 gün sonra çıkarıldı.
Lisani Karasu idaresindeki 34 TA 1123 plakalı tır, 9 Eylül'de Dışkapı köyünde Kızılırmak Nehri'nin sığ kısmından geçmeye çalışırken kum nedeniyle mahsur kaldı.
Kendi çabasıyla tırı kurtarmaya çalışan Karasu, başarılı olamayınca Dışkapı köyü muhtarı Nurettin Sonkur'dan yardım istedi.
Sivas Valiliği ve Hafik Kaymakamlığının devreye girmesiyle bölgeye özel bir şirketten gönderilen iş makineleri yardımıyla ırmakta mahsur kalan tır 2 gün sonra çıkarıldı.
Tır şoförü Karasu, AA muhabirine, ırmağın sığ kısmından geçmeye çalıştığı sırada aracının nehir yatağında kuma saplandığını söyledi. Karasu, aracını kurtaran yetkililere teşekkür etti.
Köy muhtarı Sonkur ise Durulmuş köyünden aldığı samanı tırına yükleyen Karasu'nun aracının Kızılırmak Nehri yatağında mahsur kaldığını belirtti.
Sonkur, uzun süren kurtarma çalışmaları sonucu tırı kurtaran yetkililere teşekkürlerini iletti.