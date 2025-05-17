Sivas'ta Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ta Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Sivas'ta İncesu, Haydarlı ve Durdulu grup köy yollarında süren sıcak asfalt çalışmaları kapsamındaki 32 kilometrelik yolun maliyeti 215 milyon TL olarak belirlendi. Vali Yılmaz Şimşek, kırsal altyapı için bu yıl toplam 1 milyar lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

Sivas'ta köy yollarının standardı yükseliyor

SİVAS - Sivas'ta İncesu, Haydarlı ve Durdulu grup köy yolunda sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. 32 kilometrelik yolun maliyeti 215 milyon TL olacağı belirtildi.

Sivas merkeze bağlı İncesu, Haydarlı ve Durdulu grup köy yolunda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Toplam 32 kilometre uzunluğundaki yolun ilk etapta 15 kilometresi asfaltlanacak. Projenin maliyeti yaklaşık 215 milyon lira olarak açıklandı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yerinde inceledi. Vali Şimşek, kırsal altyapının geliştirilmesi için bu yıl toplam 1 milyar lira bütçe ayrıldığını belirtti.

"Kırsal Alt Yapıya 1 Milyar Bütçe Ayrıldı"

Kırsal altyapıya ayrılan bütçeye dikkat çeken Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu yıl KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçesinden kırsal altyapı için toplamda 1 milyar lira ayırdık. Geçen yıl 25 kilometre olan sıcak asfalt hedefimiz bu yıl 50 kilometreyi geçecek. Şu an 3,5 kilometresi tamamlanan yolun kısa sürede 15 kilometresini bitireceğiz, nihai hedefimiz 32 kilometre. Vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Güncel
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