Sivas'ta Kentsel Dönüşüm Projesinde İkinci Etap Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap konut çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Bölgesi'ni şehre değer katan yeni bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışması sürüyor.

Toplam 28 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip projede, 53 dükkan ve 252 konut olmak üzere 305 bağımsız bölüm yer alıyor.

Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Uzun, şunları kaydetti:

"Şu anda 3 blokta çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 252 daire ve 53 dükkandan oluşan modern bir yaşam alanı kuruyoruz. 2026 yılı sonunda bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Eski Sanayi Bölgesi, şehrimizin kentsel dönüşüm açısından en problemli alanlarından biriydi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bölgeye yoğunlaştık ve bugün çalışmaların hızla ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Bir blokta kaba inşaat tamamlandı, diğer iki blokta çalışmalar devam ediyor. SİDAŞ Genel Müdürümüze, projeyi yürüten firma yetkilisi İsmail Karataş'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgeyle ilgili özel girişimde bulunacak herkese kapımız açık. Tekliflerini sunabilirler. İnşallah proje tamamlandığında burası şehrimizin en değerli bölgelerinden biri olacak."