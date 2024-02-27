Sivas'ta Hafif Ticari Araç İnek Kazası
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ineklere çarptı ve sürücü yaralandı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, iki inek telef oldu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 58 HG 044 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde ineklere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İki ineğin telef olduğu kazada araç zarar gördü.