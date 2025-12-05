Haberler

Ulaş'ta ilçe esnafı denetlendi

Güncelleme:
Ulaş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, esnaf ve lokantaları denetleyerek hijyen, son kullanma tarihleri ve depolama koşullarını kontrol etti. İlçe Müdürü Burak Doğan, halkın gıda güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve lokantaları denetledi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları ve genel mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Esnafa mevzuat hakkında bilgilendirme yapılırken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız son günlerde gıda zehirlenmeleri konusunda daha dikkatli olsunlar ve aldıkları ürünü kontrol etsinler, sakıncalı bir şey gördüklerinde müdürlüğümüze bildirsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
