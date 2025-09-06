Sivas'ta Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti'nin Açılışı Gerçekleştirildi

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Belediyesince yaptırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti'nin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 253 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki pistin açılış töreninde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözüne atıfta bulunan Güler, "Biz, biliyoruz ki çevremizdeki bölgesel riskler ve savaşlarda geleneksel manada konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda." dedi.

Artık pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığı dönemde bulunduklarına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Pilotsuz İHA ve SİHA sistemlerinin günümüzde çok daha farklı uygulamalarının yaşandığı, özelikle de yapay zekalı kısa pistlerden, uçak gemilerinden kalkan sistemlerin devreye girdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim gençlerimizi de geleceğimizi de bu teknoloji ile mutlaka buluşturmamız lazım. Bu, bizim vazifemiz. Türkiye'miz bundan sonra da bölgesinde güçlü ve caydırıcı bir ülke olarak ekonomisiyle, silahlı kuvvetleriyle, hava savunma sistemleriyle ve vurucu güç olarak da uçaklarıyla, füzeleriyle gelecekte ağırlığını koyamazsa bizim bu bölgede istikrarımızı ve güvenliğimizi sağlamamız mümkün değil. Allah'ın izniyle biliyoruz ki Türkiye'mizde bölgemizin değişik illerinde yapıldığı üzere TEKNOFEST gençliği, bu konuda muazzam bir ilerleme içerisinde."

"Burada göklere yükselecek her uçak, ülkemizin aydınlık geleceğinin bir simgesi olacaktır"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de pistin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve kendi imkanlarıyla ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya sahnesinde söz sahibi haline geldiğini belirten Şimşek, "Şüphesiz ki geleceğin güçlü Türkiye'si, teknolojide ve havacılıkta elde edeceğimiz başarılarla daha da sağlam temeller üzerinde yükselecektir. İşte bugün açılışını yaptığımız Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, bu vizyonun Sivas'taki yansımasıdır. Burada göklere yükselecek her uçak, aslında gençlerimizin hayallerinin, kabiliyetlerinin ve ülkemizin aydınlık geleceğinin bir simgesi olacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Uzun da İHA pistinin şehre ve ülkeye hayırlı olması dileyerek, "Pist, ilk başta 223 metre uzunluğundaydı. Biz, sonra 'Yapabildiğimiz kadar uzun yapalım.' dedik. 253 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde, Türkiye'nin diyebilirim ki en iyi, en büyük pistini Sivas'a kazandırmış oluyoruz. Gençlerimiz, bundan sonra ürettikleri dronları, İHA'ları getirip bu alanda uçurabilecekler." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pilotlar, katılımcılara gösteri uçuşu sundu.

Açılışa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve vatandaşlar katıldı.