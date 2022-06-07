Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA - Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım yapılamıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas- Kayseri kara yolunda ulaşım yapılamıyor.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.

Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.

Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.

Bölgede kara yolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Gemerek Kayseri Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title