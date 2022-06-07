Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haberler

Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım yapılamıyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas- Kayseri kara yolunda ulaşım yapılamıyor.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.
Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.
Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.
Bölgede kara yolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.
Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.
AA / Serhat Zafer - Güncel