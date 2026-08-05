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TMO Zara'da Geçici Alım Acenteliği Açtı

TMO Zara'da Geçici Alım Acenteliği Açtı
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Sivas'ın Zara ilçesinde TMO, Ziraat Odası tesislerinde geçici acentelik açarak hububat alımlarına başladı. Başkan Şimşek, bu yıl 15 bin ton ürün beklendiğini ve çiftçilerin randevu sistemiyle ürünlerini teslim edebildiğini belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçici alım acenteliği açıldı.

Hasat dönemi hububat alımları için ilçede geçici acentelik açan TMO, Zara Ziraat Odası tesislerinde düzenlenen törenle alımlara başladı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, 22 yıldır üreticinin ürünlerinin değerlendirilebilmesi için hasat dönemlerinde odaya ait tesisleri TMO'ya tahsis ettiklerini söyledi.

Arpa ile hasat sezonunun açıldığını belirten Şimşek, "Üreticilerimiz internet üzerinden randevularını alarak ürünlerini TMO'ya getirmekteler. Üreticilerimizin ürünlerinin karşılık bulabilmesi adına acenteliğin ilçemizde açılması için bu yıl da başvurumuza olumlu dönüş yapılması ve alımların başlaması çiftçimizi sevindirdi. Bu yıl beklentimiz 15 bin ton hububat mahsulünün çıkmasıdır. Sanayi sitesinin yolunun asfaltlanması, alımların yapıldığı alanda içecek ikramı, dinlenme alanı oluşturmasından dolayı Belediye Başkanımız Fatih Çelik'e ve depolama alanlarının oluşturulması ve hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın, TMO Sivas Başmüdür Yardımcısı Mustafa Alıncak, Ziraat Bankası Zara Şubesi Müdürü Nurettin Çetin ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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