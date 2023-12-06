Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere tarım eğitimleri veriliyor
Akıncılar ilçesinde Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere eğitimler düzenleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında eğitimler veriliyor.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çeşitli eğitimler veriliyor.
Akıncılar Kaymakamlığı çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi için proje hazırladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında eğitim düzenliyor.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Elibüyük ve Geyikpınar köylerinde düzenlenen eğitimlere katıldı.
Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitimlere katılmalarını istedi.