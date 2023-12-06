Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere tarım eğitimleri veriliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Akıncılar ilçesinde Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere eğitimler düzenleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında eğitimler veriliyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çeşitli eğitimler veriliyor.

Akıncılar Kaymakamlığı çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi için proje hazırladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında eğitim düzenliyor.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Elibüyük ve Geyikpınar köylerinde düzenlenen eğitimlere katıldı.

Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitimlere katılmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Akıncılar Hisarcık Sivas Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title