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Sivas Hafik'te yağışlar patates ve pancar hasadını aksattı, patateste yüzde 20 risk var

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Sivas Hafik'te yoğun ilkbahar yağışları ve erken sonbahar yağmurları patates ile şeker pancarı hasadını aksattı. Ekimin temmuza sarkması ve hasadın sağanak döneme denk gelmesi patateste yüzde 20 risk oluştururken, şeker pancarında fireyi artırıp şeker oranını düşürdü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yağışlar, patates ve şeker pancarı hasadını olumsuz etkiliyor.

İlçede ilkbahar dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle ekimlerin gecikmesi ve sonbahar yağmurlarının erken yağması, üreticileri ve tarım işçilerini zor durumda bıraktı.

İlçede patates sökümünde çalışan Doğan Kengil, zorlu hava koşullarına dikkati çekerek, mahsulün yerde kalma ihtimalinin bulunduğunu ve ellerinden geldiğince toplamaya çalışacaklarını söyledi.

Patates üreticisi Adnan Tekin de bahar aylarında ekilmesi gereken mahsulün ekiminin yağışlar nedeniyle temmuz ayına kadar sarktığını dile getirdi.

Geç ekime bağlı olarak hasat zamanının da sağanak ve soğuk döneme denk geldiğini kaydeden Tekin, "Biz 3-4 bölgede ekim yapıyoruz ama bu yıl Sivas'ta gerçekten zorlandık. Çok yağmur yağdığı için yedinci aya kadar ekim yapamadık. Bundan sonra yaptığımız ekimlerde de mahsul tam yetişmediği için erken söküm gerçekleştiremedik. Ektiğimiz mahsulün yüzde 20'sinin toprak altında kalma riski var. Burada 4 bin dönüme yakın ekili alanım bulunuyor." diye konuştu.

Şeker pancarı üreticisi Ahmet Çaldıran ise olumsuz hava şartlarının söküm ve sevkiyat işlemlerini aksattığını belirtti.

Hava şartlarından dolayı hasat gerçekleştiremediklerine değinen Çaldıran, "Söktüğümüz pancarları gönderemiyoruz, gönderdiklerimizin ise fire oranları çok yüksek çıkıyor. Yağıştan dolayı şeker oranları da çok düşük. Çamurun içinden geriye kalan pancarları topluyoruz ki emeğimizin karşılığını alalım. Allah yardımcımız olsun. Yağmurun azlığı da aşırısı da tarıma zarar veriyor. Ayağımızda çizmeler, ellerimizde eldivenler çamurun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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