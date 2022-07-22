Sivas haberi... DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI'NIN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI - Haberler

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Sivas haberi... DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI'NIN RESTORASYONUNDA SONA YAKLAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sivas haber: SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası, en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır" dedi.

SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası, en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır" dedi.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'na giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bu yıl yeniden başlayan restorasyon çalışmalarını inceledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan tarihi camideki restorasyona ilişkin Vali Şimşek, "Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu'daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek, gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız. Burada devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki; restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle devam ediyor. Sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası, en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır. Restorasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Şimşek Divriği Sivas Güncel Haberler

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