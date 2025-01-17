Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Aktaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" karelerine oy veren Aktaş, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

Aktaş, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçen muhabirleri tebrik etti.